إيمي طلعت زكريا تتذكر والدها وعمتها بكلمات مؤثرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا رسالة لوالدها الراحل الفنان طلعت زكريا، وعمتها التي توفيت 15 فبراير 2018 بعد صراع مع المرض. ونشرت إيمي صورة الفنان طلعت زكريا مع شقيقته، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "وحشتوني أوي ووحشني قلبكوا الطيب ووحشني ملامحكم.. أطيب اتنين قلبي وعيني شافتهم في حياتي، عمتي رحمه الله عليكي يا طيبة وحشتينا ببعتلكم سلام كل اللي بيحبكم.. ربنا يجعلكم مبسوطين في مكانكم يا طيبين في الجنة ونعيمها عمرنا ما هننساكوا أبويا وحشتني اوي يا طيب الذكر بدعيلك، كل لحظة، ربنا يجعلكم في الفردوس الأعلى".

يُذكر أن الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا 8 أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 59 سنة، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.

وكان آخر أعمال الفنان طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ"، بطولة ريم البارودي، نرمين ماهر، بيومي فؤاد، كريم أبوزيد، رامي غيط، أميمة طلعت زكريا، تأليف محمد فضل، إخراج محمد سعيد.

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