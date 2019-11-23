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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
وجه الفنان أحمد حلمي، رسالة للفنان عمرو دياب، بعد إحياءه حفلا غنائيا -الأربعاء الماضي- على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 41.
ونشر حلمي، صورة من الحفل عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "عارفين التورتة أما تبقى كبيرة كدة وحلوة وكذا دور، وبيبقي فيه فراولاية واحدة كدا في آخر دور لوحدها منورة التورتاية.. هي دي بقى حفلة عمرو دياب.. استمتعنا في الحفلة جدًا يا عمرو.. طول عمرك متألق".
وكان أحمد حلمي، قد حرص على حضور حفل افتتاح القاهرة السينمائي هذا العام صحبة زوجته منى زكي، وحضرا حفلة عمرو دياب عقب انتهاء حفل الافتتاح.
واحتفل أحمد حلمي وزوجته منى زكي، مؤخرًا بعيد ميلادهما، والذي يصادف نفس اليوم 18 نوفمبر، وذلك في حفل أسري صغير في منزلهما مع أولادهما.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد حلمي لـ"عمرو دياب": "طول عمرك متألق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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