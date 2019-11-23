"يوم ثقافي لعرض مواهب الأطفال".. احتفالية لترسيخ قيم المواطنية في سوهاج -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبدالواحد:
شهد قصر ثقافة طهطا، اليوم السبت، احتفالية فينة، تحت عنوان "يوم ثقافي لعرض مواهب الأطفال"، تحت رعاية جمعية الصعيد للتربية والتنمية في سوهاج.
جاء ذلك بحضور أشرف سليم مدير مكتب جمعية الصعيد بسوهاج، مدير قصر ثقافة طهطا، مديري المدارس، وعدد من موجهي التربية والتعليم بسوهاج، وأولياء أمور التلاميذ.
من جانبه قال أشرف سليم إن الجمعية تسعى من خلال البرنامج إلى تنمية الوعي الفكري والثقافي والفني للأطفال والشباب والكبار، وترسيخ قيم المواطنة والتسامح وبناء السلام من خلال توفير بيئة تسامح بالتفاعل الإيجابي والتعبير الحر.
وأوضح أن برنامج التنمية الثقافية بجمعية الصعيد، يهدف إلى اكتشاف وتنمية مهارات الأطفال والشباب في صعيد مصر، ويعمل في 4 مراكز ثقافية، هي "كوم غريب بطما، ساحل طهطا، جهينة، جرجا".
وأشار "سليم" إلى أن اكتشاف وتنمية مواهب الأطفال يتم بمعرفة فريق من المتطوعين والعاملين بجمعية الصعيد، يشرف عليه الفنانة "ميراندا عزت".
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