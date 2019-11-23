مخرج "بيروت المحطة الأخيرة": الفيلم شخصي وسياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بحضور الفنانة هنا شيحة، عضو لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، في الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أقيم عرض الفيلم اللبناني "بيروت المحطة الأخيرة" للمخرج إيلي كمال، في المسرح الصغير.

عقب انتهاء العرض، عُقدت ندوة بحضور المخرج أدارها الناقد رامي المتولي.

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وقال إيلي "الفيلم شخصي وسياسي، واستغرق التحضير له وتنفيذه 6 سنوات".

وتابع "الفيلم مش توثيقي، فقط استخدمت الشكل الوثائقي"، لافتا إلى أن أكبر مخاوفه مع صناعة أي فيلم أن يخرج بشكل جيد ولا يفكر هل سيكون طويل أم لا، مؤكدا أن إيقاع الفيلم هو الذي يفرض نفسه.

يستكشف "بيروت المحطة الأخيرة" مفاهيم الحدود والهوية والانتماء في منطقة من العالم كُتب عليها أن تكون دائمة الاضطراب.