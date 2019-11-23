تراند اليوم : شاهد.. مفاجأة من سعد لمجرد إلى جمهوره



كشف الفنان المغربي سعد لمجرد، أنه سيعود إلي المسرح في القريب العاجل.

ونشر الفنان المغربي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له من إحدى حفلاته التي كان يحييها في السابق قبل أن يواجه مشاكل أبعدته عن الحفلات.



وكتب الفنان المغربي :"سعيد أحبائي بعودتي قريبا للخشبة , سأوافيكم قريبا ان شاء الله بالتواريخ".

وكان القضاء الفرنسي في وقت سابق، قد أصدر حكما بمنع سعد لمجرد من السفر خارج فرنسا، لوجود قضية لم يتم الانتهاء منها.

كما أمر القضاء الفرنسي بوضعه تحت المراقبة القضائية بانتظار محاكمته، وذلك بناء على شكوى تقدمت بها ضده شابة تقول إنه اعتدى عليها في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية.

وطلبت النيابة العامة وقتها حبس المجرد احتياطيا بانتظار محاكمته، لكن قاضي الحريات قرّر بعد الاستماع إليه إطلاق سراحه وإبقائه تحت الرقابة القضائية، ثم تقرر في مايو الماضي متابعته بـ"استخدام العنف الجنسي" وليس الاغتصاب.

