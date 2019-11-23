فيديو.. ريهام سعيد تدافع عن حمو بيكا

دافعت الإعلامية ريهام سعيد عن الفنان حمو بيكا، حيث نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر مطرب المهرجانات حمو بيكا من خلاله وهو يغني أغنية وداع يا دنيا وداع، وعلقت ريهام سعيد عليه قائلة: ليه حمو بيكا بيعمل حفلات كبيره بره مصر وممنوع في بلده أشمعنى أوكا وأورتيجا وشعبولا ورمضان أرجوك يا أستاذ هاني شاكر شوف حل لحمو بيكا ما تخليش بلد غير بلده تحتضنه.

وأضافت الإعلامية ريهام سعيد قائلة: توضيح بس أنا قضيتي مش محمد رمضان الموضوع هنا خيار و فقوس.. محمد حبيبي و نجم و ناجح و ربنا يزيده.. القضيه هنا ليه محمد رمضان أوكيه و أوكا و أورتيجا، أوكيه و شعبان عبد الرحيم أوكيه و حمو بيكا لا.. الراجل قال هغني كلام محترم.. و بيطلع يعمل حفلات بره ليه أحنا نمشي السياسة خيار وفقوس".

وكان الفنان حمو بيكا أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا ليلة أمس، على مسرح الأرينا، بدولة الأردن، كما قدم بيكا من خلاله باقة لامعة من أغانيه الشهيرة.

ومن ناحية آخرى أشعل النجم محمد رمضان حفله، والذي أقامه وسط مئات الألاف، في مدينة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، كما تفاعل

الجمهور بشكل كبير، مع أغاني رمضان مثل بابا، فيرساتشي، إنساي، مافيا، ماني، نمبر وان، الملك، فيرس، القمر، السلطان، وغيرهم من أغانيه

الناجحة، وجاء ذلك احفل ضمن فعاليات موسم الرياض، والتي تحيه الهيئة العامة للترفيه.

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وكان المستشار تركي أل شيخ رئيس الهيئة العامة، أكد أن موسم الرياض يحطم الأرقام، وذلك نفاد جميع تذاكر حفل النجم محمد رمضان.

يشار إلى أن أوكا وأورتيجا طرحا مؤخرًا كليب بعنوان خمسة بقى، وحقق الكليب نجاحًا كبيرًا منذ عبر مواقع السوشيال ميديا.

يذكر أن الفنان شعبان عبد الرحيم طرح سابقًا كليب بعنوان ممثل فاشل، والذي تم غنائها على المقاول الهارب محمد علي، وتحمل كلمات الأغنية قصة هذا الممثل الفاشل محمد علي.

جدير بالذكر أن محكمة جنح قسم الجيزة، ببراءة الإعلامية ريهام سعيد من التهم المنسوبة إليها في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية السمنة، وقد شمل الحكم عدم قبول الدعوتين الجنائية والمدنية.