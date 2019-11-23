شاهد .. محمد هنيدي بعد إجراء جراحة لمدة 5 ساعات

احتفل النجم محمد هنيدي مع جمهوره بنجاح العملية الجراحية التى أجراها، حيث نشر صورة بعد نجاح عملية زراعة عظام في الفكين، والتي أجراها في أحد المستشفيات بالمهندسين، حيث استمرت العملية أكثر من

5 ساعات.

وكان هنيدي خرج من المستشفى منذ ثلاثة أيام، ولكن يعد اليوم هو أول يوم نقاهة، كما طمأن النجم محمد هنيدي جمهوره، قائلًا: الحمدلله صورة قبل العملية اللي عملتها من3 أيام ، خمس ساعات متواصلة.. الحمد لله قومنا بالسلامة.

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يشار إلى أن النجم محمد هنيدي يستأنف تصوير فيلمه الجديد بعنوان كينج سايز، وهو من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وجارٍ عقد جلسات عمل لاختيار باقي أبطال الفيلم.