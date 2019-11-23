مهند قطيش تزوّج من ممثلتين وإنفصل عنهما وإختلف مع طلال مارديني..وهكذا نجا من الموتقطع بث قناة...

ميرنا وليد - بيروت - ولد الممثل والمخرج السوري ​مهند قطيش​ بالسويداء في جنوب ​سوريا​ وتربى في ربوعها، وبعد حصوله على الشهادة الثانوية توجه إلى مدينة دمشق، وتقدم لامتحانات القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية ليكون من المقبولين، فأخذ مكانه ليكون واحداً من طلابه لمدة أربع سنوات، وتخرج منه ممثلاً مع أن الإخراج كان هدفه ومقصده، حيث لم يتوفر في تلك المدة معهد مختص بتدريس الإخراج السينمائي، وتابع في المعهد مع الفنان القدير نعمان جود كمعيد باختصاص "سينوغرافيا"، وهو فضاء الدّيكور المسرحي، فعمل معه، وبقي برفقته حتى كانت له فرصة مشاركته في تأسيس قسم السينوغرافيا في المعهد.

أعماله

بدايةمهند قطيشفي التمثيل، تعود إلى تجربة قديمة تاريخها يرجع إلى أيام الصف السادس، وكان له دور في مسرحية "أخوة ومش أخوة" مع فرقة "اتحاد عمال السويداء" على مسرح العمال للمخرج طلال الحجلي، وكان معه تلك الأثناء في أوبريت الطلائع.

أما بداياته في التلفزيون فتعود إلى عام 1995 في الجزء الأول من مسلسل "​يوميات مدير عام​" مع المخرج ​هشام شربتجي​، وبعدها أصبح من الأسماء المعروفة في ​الدراما السورية​.

قدّممهند قطيشللدراما التلفزيونية حوالى خمسين عملاً كممثل، ومنها "القيد"و"أخوة التراب" عام 1996 و"تل الرماد" و"​عيلة 6 نجوم​" و"هوى بحري" عام 1997 و"النصية" و"تاج من شوك" و"الطير" و"الطويبي" عام 1998 و"أنشودة الأمل" عام 1999 و"سيرة آل الجلالي" و"الزير سالم" عام 2000 و"أبيض أبيض" عام 2001 و"أبناء القهر" عام 2002 و"أعيدوا صباحي" و"أهل الغرام" عام 2006 و"الاجتياح" و"فجر آخر" و"زمن الخوف" و"رجل الانقلابات" عام 2007 و"​بقعة ضوء​ 6" و"صراع على الرمال" عام 2008 و"ما ملكت إيمانكم" عام 2010 و"الحسن والحسين" و"خربة" عام 2011 و"عمر" عام 2012 و"​باب الحارة​ 6" عام 2013 و"​عناية مشددة​" و"دنيا" عام 2015 و"مذنبون أبرياء" و"الطواريد" عام 2016 و"الإمام" عام 2017.

سينمائياً شارك ممثلاً في عدة أفلام منها "صعود المطر" عام 1996 و"الكرسي" عام 2002 و "ابتسم فأنت تموت" عام 2014.

وأخرجمهند قطيشفي الدراما أربعة مسلسلات، وهي "رومانتيكا" عام 2012 و"وطن حاف" عام 2015 و"قلوب بيضاء" و"هواجس عابرة" عام 2018، كما أخرج فيلمين قصيرين هما "في مطعم صغير" و"أحدب نوتردام​".

حادث سير

خلال عام 2018 نجامهند قطيشمن الموت، بعد تعرضه لحادث سير خطير أصيب على إثره برضوض.

وكتبت ابنته جودي قطيش: "الحمدالله على السلامة يا أغلى من روحي .. لكل مين عم يطمن على بابا، بابا صار منيح الحمدالله وبخير".

كما نشر صديقه الممثل ​خالد القيش​، صوراً لسيارة مهند بعد الحادث، وتمنى له الشفاء العاجل، وقال: "الصديق مهند قطيش تعرض لحادث سيارة وهو الآن بحالة جيدة جداً، فيما أظهرت الصور إصابة السيارة بأضرار بالغة.

وبعد الحادث بيومين، أكد مهند قطيش لموقع "الفن" أنه خرج من المستشفى معافى، بعد الحادث الذي تعرض له، مشيراً إلى أنه بألف خير.

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وقال إنه كان مسافراً من دمشق إلى السويداء، لكن شيئاً ما ضرب بالسيارة ففقد السيطرة عليها وانقلبت.

ووجه شكره لكل من سأل عنه، ولأفراد عائلته الذين لم يتركوه، ولكادر المستشفى الوطني في السويداء.

ورأىمهند قطيشأن الدنيا لا تستحق منا كل هذا التعب، لأن لحظة لا يمكن أن تفقدنا كل شيء، لكن الأهم في الحياة هي الصحة والعافية وأي شيء آخر يأتي وراءهما.

​طلال مارديني​ يهاجم مهند قطيش

شنّ الممثل والكاتب السوري ​طلال مارديني​ هجوماً على​مهند قطيش، بعد البدء بعرض المسلسل الاجتماعي "هواجس عابرة"، وقال له: "الأستاذ مهند قطيش مخرج مسلسل هواجس عابرة، رغم إني بحبك وبحترمك وكنت سعيداً إني اشتغلت معك، بس للأسف أنت ما احترمتني، شارة العمل صارت بعض المشاكل المادية بيني وبينك بس هاد ما بيخليك تقلل من احترامي وتنزل اسمي بهي الطريقة على شارة مسلسلك، على العموم أنا كتير متدايق من اللي صار لأن الضيوف بالعمل نزل اسمهن قبل اسمي، وأنا اللي بقيت عم صور 3 شهور بالعمل وبشكل متواصل يومياً، أنزل بهي الطريقة، ولأن اتفاقنا أنا والإنتاج ما كان هيك أبدًا، وبما إنكن بعتوا المسلسل، ياريت تكملي حقي المادي، وشكراً لاحترامك يامزوء".

معلومة قد لا تعرفونها عن مهند قطيش

تزوّج من الممثلة السورية ​قمر خلف​ وأنجبا "جودي" ثم إنفصلا، ثم تزوج من الممثلة السورية​ريم زينو​، وإنفصل عنها أيضاً.