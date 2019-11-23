قطع بث قناة "الجديد" ضربة لحرية الإعلام والثورة

ميرنا وليد - بيروت - تفاجأ اللبنانيون خلال الساعات الماضية بقطع بث ​قناة الجديد​ في بعض المناطق اللبنانية، وتحديداً في المناطق المحسوبة على حزب الله، حيث صدر على ما يبدو قرار بقطع بث المحطة، فالمحطة التي كانت ولا تزال علامة فارقة في الواقع الإعلامي، إن على المستوى الإخباري عبر مديرة الأخبار والبرامج السياسيّة ​مريم البسام​ بمقدماتها النارية وكذلك إدارتها للمطبخ الأخباري، أو بفضل مراسلين كانوا يتواجدون في قلب الحدث بسرعة كبيرة وينقلون الصورة ويحققون "السكوب".

الموضوع وبعيدا عن السياسة غير مبرر وغير مقبول إعلامياً مهما كانت أسبابه، فحرية الإعلام لا حدود لها، ومثل هذه التصرفات هي تعديات واضحة على حق المحطة بالبث والإنتشار، كما أن هذه الممارسات لا تجدي نفعاً، خصوصاً أن في عصرنا الحالي يمكن مشاهدة بث القناة عبر "الإنترنت" ومواقع التواصل الإجتماعي، فنحن في عصر الفضاء المفتوح الذي لا يحده أي عائق.

قناة الجديد محطة لبنانية تقف الى جانب الثورة اللبنانية وتفضح ملفات الفساد للطبقة السياسية ببرامج وتقارير إعلامية محترفة تطال كل فاسد بعيداً عن إنتمائه الحزبي أو السياسي، فلماذا تواجه بالقمع؟ ولماذا لا يُترك الخيار لكل مواطن أن ينتقي ما يريد مشاهدته، فبكبسة زر واحدة ممكن للمشاهد أن يبدل القناة التي لا تتفق مع قناعاته، وينتقل الى أخرى.

قطع بث قناة الجديد أحدث ردة فعل كبيرة من قبل العديد من المحطات الإعلامية، منها محطة LBCI التي تضامنت مع الجديد، وكذلك فعلت الإعلامية والنائب ​بولا يعقوبيان​ التي شجبت ما حصل، ونحن بدورنا في موقع الخليج 365 نتضامن مع قناة الجديد.. فالإعلام ليس مكسر عصا لأحد، خصوصاً أننا كنا نشعر بأننا أصبحنا في مرحلة تخطينا فيها القمع الإعلامي، بعدما حصل منذ سنوات مع قناة MTV، وانتقل الخوف من القمع الى الخوف من الإقفال، في وقت يعيش فيه الواقع الإعلامي أزمة مالية تعصف بالمؤسسات حيث أقفلت وسائل عديدة أبوابها، منها قناة المستقبل وصحيفة السفير، فهل هكذا يكافأ الإعلام الذي يعاني كل ما يعانيه من أزمات؟