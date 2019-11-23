إبراهيم دشتي متنوع المواهب وتوفي طفله الرضيع في عمر الشهر.. وهل إرتبط بـ بسمة بوسيل؟

ميرنا وليد - بيروت - ربما لم يحظَ ​إبراهيم دشتي​ بفرصته، ليحصل على لقب برنامج "​ستار أكاديمي​"، في موسمه السادس، لكنه إستطاع بعدها أن يلفت الأنظار إليه ويصبح واحداً من النجوم على الساحة، وتعددت مواهبه بين الغناء والتمثيل وتقديم البرامج أيضاً.

الميلاد والنشأة

في الخامس من حزيران/يونيو عام 1986 ولد إبراهيم خليل دشتي في الكويت، وقد درس وتخرج من كلية التجارة وعمل في بداية حياته في أحد المصارف، ولكنه في عام 2009 قرر الإنضمام لبرنامج المواهب "ستار أكاديمي" في نسخته السادسة والذي عُرض على "​ال بي سي​" ولكنه لم يحصل على اللقب ، بالرغم من وصوله وقتها إلى المرحلة النهائية لكنه بعدها عرض عليه تجربة تقديم البرامج وبالفعل قدم برنامج "شطار اكاديمي" وبرنامج "شارع برهوم".

240 يوماً في ستار أكاديمي

قضى ابراهيم دشتي 240 يوماً في برنامج "ستار أكاديمي"، برفقة المتسابقين من زملائه من مختلف العالم العربي، وبعد انتهاء الأكاديمية وعلى الرغم من إعترافه بعدم وجود خلاف بينه وبين زميلته ​نورة العميري​، لكنها قالت إنه لم يساعدها وهو ما علق عليه لاحقاً، وقال في حوار أجراه إنها ظلمته لأنه أكثر شخص نصحها وساعدها في الأكاديمية، وعلى الرغم من عدم حصوله على اللقب لكنه لم يحزن، خصوصاً أنه حصل على محبة الناس والنجاح بعدها.

وقد تردد خلال الأكاديمية، عن وجود ​قصة حب​ جمعت إبراهيم دشتي بالفنانة المغربية المعتزلة ​بسمة بوسيل​، زوجة الفنان المصري ​تامر حسني​ حالياً، ولكن الثنائي نفى الأمر لاحقاً.



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أعماله

تنوعت أعمالإبراهيم دشتيبين الدراما والمسرح، فقد قدّم العديد من المسرحيات ومنها: "من صادها عشى عياله وعصابة عزوز والزوج يريد تغيير المدام والطرطنجي وعودة السلاحف ومدينة البطاريق ومدينة الزنوج وقصر الساعات وسندريلا في الغابة ومصنع الكارتون ومملكة الطيور وكوكنج شو"، ومن مسلسلاته: "دو ري مي وقابل للكسر وحال مناير وفي السينما شارك في بطولة فيلم اللعب في الممنوع".

الغناء

الى جانب التمثيل حرصإبراهيم دشتيعلى التواجد في الغناء أيضاً، وهذا كان حلمه الأساسي فقدم في عام 2013 ألبوم "فاقدها"، وبعدها قدم أغنيات منفردة ومنها "بكره يتعود وغمزة وسؤال صغير وفي غيابي وتعب الأيام وبحة حزن وممنونك وخالة يا خالة وكشميري وهكا وكفيتي ووفيتي"، والتي قدمها مع الفنانة ​شهد العميري​ عام 2015، وقد عانى إبراهيم دشتي من تأخر مشواره في الغناء، وأرجع السبب في ذلك في لقاء له بأنه بعد خروجه من برنامج "ستار أكاديمي"، وقع في وعود كاذبة والكل أبدى إستعداده للمساعدة، وكان دشتي قد قام بتجديد أغنياته وقال إنه فعل ذلك إحتراماً لجمهوره، كما يشارك في إحياء العديد من الحفلات في مختلف العالم العربي.



زواجه ووفاة طفله الأول

في حزيران/يونيو عام 2014 أعلنإبراهيم دشتيزواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، وقد عقد قرانه في سرية تامة، وفاجأ جمهوره بالأمر لحرصه على أن تكون الشخصية بعيدة عن الاعلام، وبعدها بعامين وبالتحديد في 25 تموز/يوليو عام 2016 رزق بمولوده الأول آدم، ولكنه توفي بعد ولادته بشهر، وكان يمر بحالة صحية حرجة بعد ولادته بأيام، وقد أعلن إبراهيم دشتي عن وفاة نجله عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وكتب: "إنتقل إلى رحمة الله ابني ادم ابراهيم دشتي والحمد لله على كل حال"، وبعدها بعام رزق بمولودته التي أطلق عليها "بيبي".

وقد احتفل إبراهيم دشتي بعدها بعام بعيد ميلاد طفله الراحل، ووضع صوراً ليديه ورجليه عبر صفحته الخاصة، وكتب عليها "اليوم يوم ميلاد حبيبي آدم 23-7"، ليتفاعل معه الكثيرون عبر صفحته.