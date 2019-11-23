خاص الفن – بعد المسلسل الكوميدي..دانا جبر تخوض تجربة بوليسيةخاص الفن – هل تعتذر منى واصف عن "سوق...

ميرنا وليد - بيروت - بعد ​عبد الهادي الصباغ​ و​رنا شميس​ و​تولين البكري​، علم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري أن الممثلة السورية ​دانا جبر​ انضمت إلى قائمة أبطال مسلسل "​مقابلة مع آدم​" (اسم مؤقت)، تأليف وإخراج ​فادي سليم​.

ويعد هذا العمل البوليسي الثاني لجبر هذا الموسم بعد المسلسل الكوميدي "​بوشنكي​" من تأليف ​يسر دولي​ وإخراج ​نضال عبيد​، حيث أدت فيه شخصية "مايا"، وهي مدرّسة أطفال وتحب التمثيل.

وكانت دانا جبر قد اعتذرت في وقت سابق عن المشاركة في عشارية "​يا مالكاً قلبي​" بسبب عدم تحديد انطلاق التصوير حينها.

وأطلت دانا خلال رمضان الماضي في أربعة أعمال هي "غفوة القلوب" و"حركات بنات" و"أثر الفراشة" و"عن الهوى والجوى".