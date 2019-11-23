ميرنا وليد - بيروت - بعد عبد الهادي الصباغ ورنا شميس وتولين البكري، علم موقع "الفن" بشكل خاص وحصري أن الممثلة السورية دانا جبر انضمت إلى قائمة أبطال مسلسل "مقابلة مع آدم" (اسم مؤقت)، تأليف وإخراج فادي سليم.
ويعد هذا العمل البوليسي الثاني لجبر هذا الموسم بعد المسلسل الكوميدي "بوشنكي" من تأليف يسر دولي وإخراج نضال عبيد، حيث أدت فيه شخصية "مايا"، وهي مدرّسة أطفال وتحب التمثيل.
وكانت دانا جبر قد اعتذرت في وقت سابق عن المشاركة في عشارية "يا مالكاً قلبي" بسبب عدم تحديد انطلاق التصوير حينها.
وأطلت دانا خلال رمضان الماضي في أربعة أعمال هي "غفوة القلوب" و"حركات بنات" و"أثر الفراشة" و"عن الهوى والجوى".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – بعد المسلسل الكوميدي..دانا جبر تخوض تجربة بوليسيةخاص الفن – هل تعتذر منى واصف عن "سوق... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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