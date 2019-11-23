ميرنا وليد - بيروت - ترفض الممثلة السورية القديرة ​منى واصف​ كل الأعمال المعروضة عليها والتي تتعارض مع تصوير مسلسل "​الهيبة​"، إذ تستمر في الظهور في الجزء الرابع على التوالي في العمل الذي يخرجه سامر برقاوي بشخصية "ناهد عمران".

وعلم موقع "الفن" أنها مرشحة لأداء دور البطولة في مسلسل "​سوق النسوان​" للمخرج ​مؤمن الملا​، لكنها لم تبد قبولها أو رفضها حتى الآن، بانتظار تحديد موعد التصوير حتى يتسنى لها اتخاذ القرار المناسب.

من ناحية ثانية، ورغم أن الجزء الثاني من مسلسل "​بكرا أحلى​" لم تنطلق تحضيراته بعد، إلا أن منى واصف ستكون إحدى بطلاته بشكل مؤكد.

ويشار إلى أن منى واصف تترقب ردات فعل الناس حيال مشاركتها في مسلسل "​ممالك النار​" الذي بدأ عرضه قبل أيام.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن – هل تعتذر منى واصف عن "سوق النسوان"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.