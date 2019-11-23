خاص الفن- هل تغيب داليدا خليل عن دراما رمضان 2020؟

ميرنا وليد - بيروت - بسبب انشاغلها الكبير بمسلسلها الجديد "سر" وتكريس معظم وقتها للتصوير كونه مسلسل من 60 حلقة يبدو أن الممثلة ​داليدا خليل​ ستغيب هذا العام عن دراما رمضان 2020 ، حتى كتابة هذه السطور حسب ما علم موقع الخليج 365.

المسلسل الذي سيعرض خارج شهر رمضان، من تأليف وسيناريو وحوار، وإخراج مروان بركات.

وتظهر "سر" في العمل بإطلالة لم يعتد عليها في السابق من ناحية الشكل والمضمون أيضاً، إذ تتمتع شخصيتها في العمل بجوانب حادة من الذكاء والأنوثة في معادلة تجعل منها امرأة خطرة جداً، في ما تضمره من أفكار وتنفذه من أفعال.

"سر" من بطولة الممثلة اللبنانية داليدا خليل الى جانب الممثل السوري بسّام كوسا ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، على رأسهم الممثل اللبناني باسم مغنية والممثل اللبناني وسام حنّا والممثل اللبناني فادي إبراهيم، والممثلة السورية رواد عليو.

وعلى صعيد اخر سافرت داليدا على تركيا لقضاء عطلة قصيرة بعد ايام عديدة من التصوير.

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