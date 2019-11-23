ميرنا وليد - بيروت - نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها الشعب اللبناني والثورة القائمة والمظاهرات يبدو ان العديد من الاعمال الفنية ستتأجل الى فترات لاحقة ومنها فيلم "يوم ايه يوم لأ" للفنان اللبناني ​زياد برجي​ والممثلة اللبنانية ​باميلا الكيك​ الذي كان من المفترض ان يعرض بفترة عيد الميلاد ككل عام بالنسبة لافلام برجي.

يشار الى أن الفيلم من بطولة الممثلة اللبنانية باميلا الكيك والفنان اللبناني زياد برجي ومقدم البرامج والممثل اللبناني هشام حداد ومقدمة البرامج اللبنانية ميا سعيد، من كتابة رافي وهبي إخراج نبيل لبس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هل تم تأجيل فيلم زياد برجي وباميلا الكيك الجديد؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.