تراند اليوم : بعد نجاح زلزال.. حلا شيحة بطلة فيلم تامر حسني الجديد- تفاصيل

تعاقدت الفنانة حلا شيحة، على بطولة فيلم تامر حسني الجديد “مش أنا”، وذلك بعد ترشيح الفنانة مي عز الدين للدور، بجانب عدة ترشيحات أخرى.

وحرصت حلا شيحة، على التواجد مساء أمس، الجمعة، بحفل تامر حسني في الجامعة الأمريكية، والذي قام بإحيائه عقب انتهائه من إحياء حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب.

فيلم “مش أنا” هو التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ومن إنتاج T H برودكشن وسينرجى فيلمز.

يذكر أن حلا عادت إلى عالم الفن مرة بمسلسل “زلزال”، بجانب الفنان محمد رمضان والذي تم عرضه في رمضان الماضي، وذلك بعد غياب دام ما يقرب من 12 عاما عن الأضواء.

وجسدت ضمن المسلسل شخصية فتاة صعيدية، تقع في غرام محمد رمضان “زلزال”، بمرور الأحداث، وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا.