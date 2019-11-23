تراند اليوم : لقطة رومانسية .. بسمة بوسيل في أحضان تامر حسني علي المسرح:فخورة بيك

شاركت بسمة بوسيل زوجة تامر حسنى جمهورها بنشر صورة تجمعها به وهي تحتضنه عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل “إنستجرام “.

علقت بسمة علي الصورة : فخورة بيك “.

تفاعل الجمهور مع الصور معحبيين بحالة الحب التي تجمه بينهم وجاءت التعليقات:”ربنا يخليكوا لبعض”، وآخر: “مش هتعملوا دويتو مع بعض”.

يذكر أن آخر ألبومات تامر حسني الفنية، ألبوم “عيش بشوقك”، والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وتضمن العديد من الأغاني المتنوعة كان من بينها “كفاياك اعذار”، و”ناسيني ليه”.

كما ينتظر تامر عرض فيلمه الجديد “الفلوس” بعد تأجيل عرضه في السينمات أكثر من مرة.