مظاهرات فى إسرائيل للمطالبة بتنحى ” بنيامين نتنياهو “

كتب امير فتحي في السبت 23 نوفمبر 2019 06:54 مساءً - قام عددا من النشطاء بحزب ” العمل ” الإسرائيلي بالتظاهر يوم أمس الجمعة أمام مقر حزب ” الليكود ” الذي يتولى رئاسته رئيس الوزراء الإسرائيلي ” بنيامين نتنياهو ” .

وجاءت تلك التظاهرات من أجل المطالبة باستقالة بنيامين نتنياهو وذلك عقب إعلان النائب العام عن توجيه اتهامات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي في ثلاث قضايا فساد .

وأيضا لأن حزب العمل يعمل على تجنب اجراء انتخابات جديدة لأن إجراء حزب الليكود لانتخابات ثالثة سيكون ذلك من أجل خدمة مصالح نتنياهو الشخصية وهو ما ورد في بيان لحزب العمل والذي جاء فيه أيضا : ” حان الوقت كي يرحم حزب الليكود إسرائيل ” .

ودعت أحزاب المعارضة بقوة إلى استقالة نتنياهو وقالت إنه لم يعد بالإمكان الوثوق به لإدارة البلاد .



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كما أكدت منظمة إسرائيلية تدعى ” الحركة من أجل جودة الحكم ” وهي منظمة تصف نفسها بأنها منظمة ملتزمة بالسياسة النظيفة وأنها غير سياسية أنها ستنظم تظاهرة كبيرة فى يوم ال 30 من شهر نوفمبر الجاري للمطالبة بإقالة نتنياهو .

وعلى الجانب الآخر ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن هناك تحركا في حزب الليكود للإطاحة برئيس وزراء حكومة الاحتلال بعد الإعلان عن لوائح الاتهام الشديدة ضده .

كما أشار استطلاع الرأي العام في إسرائيل الذي أجرته القناة الـ 13 للتلفزيون الإسرائيلي والتي تم نشر نتائجه يوم أمس الجمعة إلى أن 56% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو يجب أن يستقيل فيما يؤيد 35% بقاءه في منصبه و9% لم يحددوا موقفهم من المسألة .