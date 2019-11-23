أين تصنع أجزاء أكبر طائرة ركاب في العالم؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصنع أجزاء هياكل أكبر طائرة ركاب في العالم A380 في شركة "استراتا للتصنيع" الإماراتية المتخصصة في مجال إنتاج أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة بمدينة العين الإماراتية. ونجحت الشركة الإماراتية في التعاون مع أبرز شركات صناعة الطائرات عالميا عبر حلول مبتكرة ومتكاملة، لتُوضع دولة الإمارات ضمن أهم الدول في العالم في تصنيع قطع الطائرات.

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