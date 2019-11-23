مدرب الجزائر يعلق على أزمة بنزيمة مع منتخب فرنسا

لمح جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر، إلى وجود عنصرية في طريقة تعامل الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مع كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني المنحدر من أصول جزائرية، والمستبعد عن منتخب فرنسا منذ أكثر من 4 سنوات.

وقال بلماضي في تصريح إذاعي يوم السبت: "في فرنسا نحن مزدوجي الجنسية عانينا في بعض الفترات، من نوع من الرفض وعدم تقبل الاختلاف، ولعل ما يحصل مع بنزيمة أبرز مثال على ذلك".

وتابع: "لا أقول إن كل الفرنسيين عنصريون، لكن التعامل معنا لم يكن دائما مثاليا، وبحكم تجربتي الشخصية يمكنني أن أؤكد ذلك".

وأضاف: "من المؤسف أن أعترف اليوم أن منتخب الجزائر عانى أيضا من المشاكل نفسها، وأكثر من ذلك، الخلافات التي كانت موجودة بين اللاعبين أدت إلى حصول حالة من الانقسام وانعدام التواصل".

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وأتم: "كنت حزينا للغاية من تلك الوضعية، ولهذا الغرض ركزت في بداية مشواري على بناء مجموعة متكاملة ومتفاهمة داخل الملعب وخارجه".

وتجدر الإشارة إلى أن اسم بنزيمة وقع ربطه بمنتخب الجزائر، وذلك بعد توجه اللاعب بطلب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لنويل لي جريت، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بغرض السماح له باللعب لدولة أخرى، في ظل تواصل استبعاده من منتخب فرنسا لأسباب سلوكية.

وكان جمال بلماضي مدرب "الخضر"، ردّا على مغازلة بنزيمة بتأكيده على سعادته بالمهاجمين الذين يلعبون حاليا في منتخب الجزائر.

وتمنع قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم مهاجم ريال مدريد الإسباني من حمل قميص الجزائر، غير أن إمكانية صغيرة تبقى متاحة في هذا المجال، وذلك في صورة قيام السلطات الرسمية في فرنسا بإسقاط الجنسية عنه، حيث يمكنه في هذه الحالة تقديم ملف كتابي إلى الأمين العام للفيفا يطلب من خلاله اللعب لصالح منتخب جديد.

بنزيمة سبق له أن حمل قميص "الديوك" في 81 مناسبة سجل فيها 27 هدفا وأهدى 18 تمريرة حاسمة.