شكرا لقرائتكم خبر عن هؤلاء قليلو الظهور فى المهرجانات والإعلام.. عبلة كامل وشيريهان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفضل بعض النجوم الابتعاد عن الحوارات التليفزيونية والصحفية، وعدم إجراء أى مقابلة إلا نادرًا، أو الحضور لأى مهرجانات سينمائية، بل إن بعضهم يفضل الاحتفاظ بخصوصية حياته على "السوشيال ميديا" أيضًا، وعدم استخدامها كمنصته الإعلامية الخاصة التى ينقل عنها الصحفيون، كما يفضل البعض.

وهناك الكثير من الأسباب وراء تفضيل بعض النجوم لذلك يمكن رصد أبرزها فيما يلى:

ينطبق هذا الأمر على النجمة الكبيرة عبلة كامل التى تفضل دائماً عدم الظهور سواء فى التليفزيون أو حضورها لأى مهرجان بشكل عام، وتحب أن تظهر للجمهور من خلال عمل فنى تقدمه على الشاشة آخرها كان مسلسل "سلسال الدم" فى جميع أجزائه مع الفنان رياض الخولى فعلى مدار سنوات طويلة منذ ظهور عبلة كامل لم تجر أى حوار أو لقاء إلا واحد أو اثنان فقط حينما كانت صغيرة فى بدايتها الفنية وكانت تظهر عليها علامات الخجل والارتباك.

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عبلة كامل

نفس الأمر للفنانة القديرة إنعام سالوسة التى لم نرها فى أى لقاء تليفزيونى أو مهرجان سينمائى، إلا قليلاً، فدائماً تفضل التواجد من خلال الشاشة فقط، وفى الفترة الأخيرة طالب بعض من النجوم بتكريمها فى يوم ميلادها.

أما الفنانة شيريهان فهى مقلة جداً فى الظهور الإعلامى، ولم نرها فى أى مهرجان، رغم أنها أعلنت منذ فترة طويلة عودتها مرة أخرى للمسرح وبدء عمل بروفات لمسرحية "كوكو شانيل" الذى يتم عرضها فى موسم الرياض، ورغم ذلك ترفض اللقاءات والحوارات، وحضورها أى مهرجان سينمائى فتفضل عودتها من خلال الشاشة فقط، خاصة بعد غيابها عن الساحة الفنية منذ سنوات.



شيريهان

الفنانة ماجدة زكى لم نرها أيضا فى أى مهرجانات سينمائية أو لقاءات تليفزيونية أو أى حوار صحفى فهى تفضل التواجد للجمهور من خلال عمل فنى تقدمه، ولا تحب الظهور للإعلام بشكل عام، لذلك لم نرها متواجدة على ريد كاربت فى أى مهرجان، حيث ظهرت مؤخراً فى احتفالية موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية وتعد هذه المرة من النوادر التى ظهرت فيها ضمن أى احتفال وسط زملائها فى الوسط الفنى.



ماجدة زكى

ورغم تكريم الفنانة نادية لطفى من مهرجان القاهرة السينمائى فى عام 2014 فضلت أن تكون متوجدة معهم من خلال تسجيل صوتى يوم افتتاح المهرجان، فهى تعد من الفنانات المقلة فى الظهور منذ بداية مشوارها الفنى.