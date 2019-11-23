شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الفخرانى يفتتح معرض شخصياته فى أول ليالى الموسم الشتوى لـ"الملك لير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح النجم الكبير يحيى الفخراني أمس الجمعة، فى أولى ليالى الموسم الشتوى لعروض مسرحية "الملك لير"، معرض الفن التشكيلى بالتجمع الخامس، وهو المعرض الذى قدم فيه عددا من الفنانين الشبان لوحات تجسد أشهر الشخصيات التى قدمها يحيى الفخرانى، والتى شاركوا بها ضمن المسابقة التى نظمتها وزارة الشباب تحت عنوان "ارسم يحيى الفخراني".

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المعرض بدأ السابعة مساء وافتتحه الفخرانى فى حضور قيادات الوزارة والفنانين الشبان أصحاب اللوحات والتماثيل، حيث أبدى الفنان يحيى الفخرانى إعجابا كبيرا بلوحاتهم، وأدار معهم حوارا وديا مشجعا وقد أهدوه جميعا أعمالهم تقديرا له وتعبيرا عن محبتهم.

يذكر أن مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة، ويشارك يحيى الفخرانى البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقى وأحمد فؤاد سليم وريهام عبد الغفور ومجدى كامل وأحمد عزمى وأيمن الشيوى، ونضال الشافعى وناصر سيف وهبة مجدى وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفى الحلوانى، وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت، ومن إخراج تامر كرم، وترجمة د. فاطمة موسى.