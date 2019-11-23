- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن كلمات وفيديو.. إليشيا كيز تطلق كليبها الجديد "Time Machine" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية إليشيا كيز كليبها الجديد " Time Machine"، وذلك على قناتها الخاصة على موقع يوتيوب، وهو العمل الذى حصد سلسلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء.
يذكر أن محبى وعشاقى إليشيا كيز ينتظرون تقديمها لحفل توزيع جوائز الجرامى لعام 2020، والمقرر إقامته فى شهر يناير المقبل فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد حفل الجرامى واحدا من أهم الأحداث الفنية فى العالم.
كلمات الأغنية
Fear of what’s in the mirror (yeah)
So much to be afraid of
Scared of what were made of
And what we might be
Young life flies out the window (yeah)
It’s not the time that changed us
It’s the dreams that we weren’t chasing
Come back to haunt us eventually
That’s why
Every morning
After dawning
Tell ya darling
Something is calling
Drive me crazy
I just can’t explain it
Go out of your mind
Go out of your mind
Out of your mind
No we can’t rewind
Life ain’t no Time Machine
But once you free your mind
There is beauty in everything
That’s why
Every morning
After dawning
Tell ya darling
Something is calling
Drive me crazy
I just can’t explain it
Go out of your mind
Go out of your mind
Out of your mind
No we can’t rewind
Life ain’t no Time Machine
But once you free your mind
There is beauty in everything
كانت هذه تفاصيل خبر كلمات وفيديو.. إليشيا كيز تطلق كليبها الجديد "Time Machine" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.