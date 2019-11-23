فن ومشاهير

كلمات وفيديو.. إليشيا كيز تطلق كليبها الجديد "Time Machine"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية إليشيا كيز كليبها الجديد " Time Machine"، وذلك على قناتها الخاصة على موقع يوتيوب، وهو العمل الذى حصد سلسلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء.

يذكر أن محبى وعشاقى إليشيا كيز ينتظرون تقديمها لحفل توزيع جوائز الجرامى لعام 2020، والمقرر إقامته فى شهر يناير المقبل فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد حفل الجرامى واحدا من أهم الأحداث الفنية فى العالم.

 

كلمات الأغنية

Fear of what’s in the mirror (yeah)

So much to be afraid of

Scared of what were made of

And what we might be

Young life flies out the window (yeah)

It’s not the time that changed us

It’s the dreams that we weren’t chasing

Come back to haunt us eventually

 

That’s why

Every morning

After dawning

Tell ya darling

Something is calling

Drive me crazy

I just can’t explain it

 

Go out of your mind

Go out of your mind

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Out of your mind

 

No we can’t rewind

Life ain’t no Time Machine

But once you free your mind

There is beauty in everything

 

That’s why

Every morning

After dawning

Tell ya darling

Something is calling

Drive me crazy

I just can’t explain it

 

Go out of your mind

Go out of your mind

Out of your mind

 

No we can’t rewind

Life ain’t no Time Machine

But once you free your mind

There is beauty in everything

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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