كلمات وفيديو.. إليشيا كيز تطلق كليبها الجديد "Time Machine"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية إليشيا كيز كليبها الجديد " Time Machine"، وذلك على قناتها الخاصة على موقع يوتيوب، وهو العمل الذى حصد سلسلة من عبارات الإشادة والثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء.

يذكر أن محبى وعشاقى إليشيا كيز ينتظرون تقديمها لحفل توزيع جوائز الجرامى لعام 2020، والمقرر إقامته فى شهر يناير المقبل فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ويعد حفل الجرامى واحدا من أهم الأحداث الفنية فى العالم.

Fear of what’s in the mirror (yeah)

So much to be afraid of

Scared of what were made of

And what we might be

Young life flies out the window (yeah)

It’s not the time that changed us

It’s the dreams that we weren’t chasing

Come back to haunt us eventually

That’s why

Every morning

After dawning

Tell ya darling

Something is calling

Drive me crazy

I just can’t explain it

Go out of your mind

Go out of your mind

Out of your mind

No we can’t rewind

Life ain’t no Time Machine

But once you free your mind

There is beauty in everything

That’s why

Every morning

After dawning

Tell ya darling

Something is calling

Drive me crazy

I just can’t explain it

Go out of your mind

Go out of your mind

Out of your mind

No we can’t rewind

Life ain’t no Time Machine

But once you free your mind

There is beauty in everything