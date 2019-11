شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..بوست مالون يقدم Take What You Want في حفله مع أوزي أوسبورني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أذهل نجم الراب العالمي بوست مالون عشاقه ومحبيه بتقديم دويتو غنائي خلال حفله الأخير في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية ، حيث غني مالون مع المطرب الشهير أوزي أوسبورني أغنيتهما " Take What You Want " و هي الأغنية التي حققت تفاعل كبيرمع الحضور وسط أجواء ممتعة . و أغنية هي واحدة من أغنيات ألبوم بوست مالون الجديد " Hollywood’s Bleeding " والذي يحتوي علي تعاون مالون مع عدد من أهم و أشهر نجوم العالم، ومن أبرزهم هالزي وميك ميل وترافيس سكوت و sza و Young Thug و Future وغيرهم . يذكرأن بوست مالون أستطاع أن يخطف الأنظار نحوه كواحد من أهم مغنين الراب علي الساحة، فمن أنجح الأغنيات التي قدمها " Circles " و " Goodbyes" و" wow " و غيرهم . Advertisements

