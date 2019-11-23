شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة ويسرا وليلي وإلهام يدعمن مبادرة زينب بشير " فيها حاجة حلوة" من متحف نسور الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عدد من نجمات الفن حرصن علي دعم مبادرة " فيها حاجة حلوة " التي أطلقتها المهندسة زينب بشيرسفيرة جمعية موناكو، وكانت في مقدمة النجمات المطربة أصالة وأولادها وليلي علوي ويسرا وإلهام شاهين ونجلاء بدر ورزان مغربي وايمي سالم وعدد كبير من سفراء الدول العربية وزوجاتهن، والكثيرمن الشخصيات العامة وسيدات المجتمع.

وقام الحضور بعمل جولة داخل المتحف وتعرفوا علي إنجازات القوات الجوية، وتؤكد زينب بشيرأن هذه المبادرة في حب مصر ونحرص من خلالها علي اظهار الجوانب المضيئة في تاريخ مصر من أجل إعطاء طاقة إيجابية للأجيال الجديدة، خاصة أن عمليات البناء والتنمية التي تحدث في مصر ضخمة وغيرمسبوقة بسبب القيادة السياسية الحكيمة للرئيس والقوات المسلحة.

Advertisements

وأضافت أن المبادرة انطلقت من متحف القوات الجوية نسور الجو، وسوف تتواجد في كل مصر واشكر كل الحضورعلي دعمهم للمبادرة .