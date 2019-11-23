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صور جديدة من حفل تامر حسنى فى الأغنية الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم النجم تامر حسنى الأغنية الرسمية لحفل ختام بطولة الأمم الأفريقية تحت سن 23 سنة، والتى فاز بها المنتخب المصرى بعد تغلبه على المنتخب الأيفوارى بنتيجة 2- 1، وقدم تامر حسنى أغنية من كلماته وألحنه بعنوان "أحنا جيل جديد" وسط تفاعل 80 ألف متفرج، حيث أصبحت الأغنية تميمة المنتخب القومى الأوليمبى، وينشر ”الخليج 365” صورا جديدة من داخل الحفل الذى أقيم على استاد القاهرة.  وفى سياق آخر أحيا النجم تامر حسنى حفلاً غنائياً ضخماً أمس داخل إحدى الجامعات الخاصة بالتجمع الخامس، عقب حفل ختام البطولة الأفريقية مباشرة، وسط حضور الآلاف من طلاب الجامعة.

يشار إلى أن تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس"، التى يشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

كما يحضر تامر حسنى حاليا لفيلمه الجديد "مش أنا"، قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ومن إنتاج سينرجى فيلمز وتامر حسنى.

 

تامر حسنى (1)
تامر حسنى (1)

 

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تامر حسنى (2)
تامر حسنى (2)

 

 

 

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