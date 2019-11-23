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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد رمضان يشترى سيارة نادرة فى معرض موسم الرياض بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفنان المصرى محمد رمضان، فى خطف ثانى سيارة فى معرض موسم الرياض للسيارات، المقام فى المملكة السعودية، الذى انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضى، ويستمر حتى 26 نوفمبر 2019.
محمد رمضان
ووفقا لموقع 24 الإماراتى، استغل رمضان، تواجده فى المعرض لإقامة حفلة غنائية مساء الخميس، ليقوم بشراء سيارة مرسيدسG65، يتوفر منها 65 سيارة فقط فى العالم، إحداها امتلكها النجم محمد رمضان.
محمد رمضان مع السيارة الجديدة
وظهر رمضان فى مقطع فيديو، نشر على حساب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركى آل الشيخ، يتحدث فيه عن غيرته من شراء البرازيلى رونالدينيو سيارة أستون مارتن، طراز (رابيد AMR)، ليصبح بعدها ثانى مشترٍ فى معرض الرياض للسيارات.
وكان النجم البرازيلى رونالدينيو، خطف سيارة من أصل 200 سيارة فى العالم من نوع أستون مارتن طراز ربيد، الذى قام بشرائها مباشرة، ليكون أول من يفتتح مبيعات معرض الرياض للسيارات، الذى يحتوى على أكثر من 1200 سيارة كلاسيكية ونادرة فى العالم.
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