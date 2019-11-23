كتب امير فتحي في السبت 23 نوفمبر 2019 05:52 مساءً - نشرت الإعلامية اللبنانية ” ريا أبي راشد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور وذلك خلال مساهمتها في تنظيف ساحة ميدان الشهداء ببيروت مع جمعية الخيمة الخضراء والتي تهدف إلى الحفاظ على نظافة الميادين والطرق العامة .
وظهرت ريا أبي راشد في الصور وهي تقوم بجمع القمامة برفقة ابنتها ” لولا ” التي كانت ترتدي كمامة على وجهها وكلا منهما يرتدي أكياس بلاستيكية في يديه ويقومان بجمع القمامة في أكياس على هامش التظاهرات في لبنان .
وكتبت ريا في تعليقها على الصور قائلة : ” مشاركة صغيرة جدا اليوم في وقت غير عادي في بيروت ” .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. ريا أبي راشد تجمع القمامة برفقة ابنتها من ساحة الشهداء في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.