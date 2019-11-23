حقيقة وفاة الفنانة عفاف شعيب ب ” السكتة الدماغية “

كتب امير فتحي في السبت 23 نوفمبر 2019 05:52 مساءً - انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية أخبارا حول وفاة الفنانة المصرية ” عفاف شعيب ” من جراء تعرضها لسكتة دماغية .

وهو الأمر الذي أثار غضب واستياء الفنانة عفاف شعيب ودفعها إلى الخروج بتصريحات تليفزيونية لنفي هذه الأخبار وإنها ما هي إلا مجرد شائعة سخيفة والتي أصبحت موضة على السوشيال ميديا دون مراعاة لمشاعر الناس .

فقالت عفاف شعيب في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي المصري ” محمد الغيطي ” في برنامجه على قناة ” الحدث اليوم ” عن إنها لا تعرف من يقف وراء شائعة وفاتها .. ولكنها مندهشة من انتشارها وسرد تفاصيل خاصة عنها لمحاولة إقناع الناس بالخبر .

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وعلقت قائلة : ” الناس كلها النهاردة بتكلمني منزلين عني إن أنا مت ودفنوني بعد ما أصبت بالسكتة الدماغية وحاجة غريبة جدا .. ليه فيه ناس قاعدة فاضية ويطلعوا شائعات على الفنانين ” .

وتابعت قائلة : ” وكل يوم يموتوا عادل إمام رغم إنه فنان كبير وعنده جمهور بيحبه ده عيب .. ليه يخضوا الناس عليه ” .