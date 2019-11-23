سيرين عبدالنور ساحرة في حفل «الديفا» وتحتفل بعيد الاستقلال مع طفليها.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور حفل إطلاق مسلسلها الجديد «الديفا» وسط تغطية إعلامية واسعة في بيروت.

سيرين سرقت الأنظار بطلّة سودء شديدة الأناقة، ارتدت فيها فستان قصير براق شفاف، متزينة بأحمر شفاة صارخ ضاعف وهج إطلالتها، وقد اعربت الفنانة اللبنانية عن سعادتها بالمشاركة في بطولة «الديفا» المقرر عرضه عبر موقع «شاهد.نت» التابع لمجموعة mbc، وذلك يوم 27 نوفمبر المقبل.

«الديفا» يتكون من 8 حلقات، لا تتخطّى كلّ واحدة منها العشر دقائق، وتشارك سيرين في بطولته إلى جانب النجم السعودي يعقوب الفرحان والنجمة المصرية بوسي، إضافة إلى الاعلامية السعودية مهيرة عبدالعزيز في أولى تجاربها التمثيلية، ووسام فارس وآخرين، ويركز العمل على حياة النجوم.

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من ناحية أخرى، احتفلت سيرين عبدالنور بعيد الاستقلال اللبناني ونشرت مقطع فيديو ظهرت فيه تلقي النشيد الوطني اللبنان مع طفليها «تاليا وكريستيانو»، معلقة عليه: «علمو ولادكن يحبو بلدهن من كل قلبهن ويكون عندهن امل فيه مهما كانت الصعوبات... كلنا للوطن... كلنا للبنان... كلنا للثورة على الفساد لمستقبل افضل واجمل لولادنا».

من ناحية أخرى، شاركت سيرين عبدالنور في المارثون الرمضاني الماضي في بطولة «الهيبة» بموسمه الثالث أمام النجم السوري تيم حسن، والعمل من تأليف باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، ويشارك في بطولته، منى واصف، عبدو شاهين وأويس مخللاتي، وغيرهم، كما صرحت سيرين بمشاركتها في الموسم الدرامي لرمضان 2020 دون الكشف عن تفاصيل العمل الذي ستشارك في بطولته.