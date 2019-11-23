نجوى كرم تحتفل بخطوبة ابنة شقيقها وتشاركها الرقص.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت النجمة اللبنانية نجوى كرم بخطبة ابنة شقيقها الراحل، نقولا كرم، في أجواء عائلية بمنزل العروس.

شمس الأغنية اللبنانية حرصت على مشاركة الفانز أجواء فرحتها بصورة جمعتها بالعروس من سهرة الخطبة، معلقة عليها: «إن شاء الله بتتهني يا رب وهالبيت يعيش فرحة دايمة يا أحلى أميرة»، كما ظهرت نجوى في مقطع فيديو من الحفل ترقص مع العروسين بشكل عكس مدى سعادتها بنجلة شقيقها.

يُذكرأن شقيق ومدير أعمال نجوى كرم السابق نقولا كرم تُوفي فبراير 2017 بعد تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز 45 عاماً.

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من ناحية أخرى، تجه نجوى كرم لحفل غنائي ضخم تستقبل فيه العام الجديد مع جمهورها في مركز «الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات» - رأس الخيمة بالإمارات بمشاركة الفنان العراقي وليد الشامي.

كليب «بعشق تفاصيلك» كان آخر ما طرحته الفنانة، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا.