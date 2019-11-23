عمرو دياب يحيي حفل غنائي كبير بحضور النجوم في القاهرة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري عمرو دياب، حفلً غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 41، والتي تحمل اسم الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.

عمرو دياب، قدم خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور معه خلال الحفل رقصًا وغناءً.

وشارك في الحفل عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، وبشرى، أمينة خليل، إنجي وجدان، إنجي المقدم، رشا مهدي، إيمان العاصي، أيتن عامر، ليلى علوي، إلهام شاهين، كريم قاسم، أمير المصري، لبلبة، هند عبدالحليم.

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كما شارك في الحفل هنا الزاهد، وزوجها أحمد فهمي، والذي تغيب عن حفل افتتاح المهرجان، والفنانة حلا شيحة، ودينا الشربيني، التي أطلت خلال الحفل بفستان يجمع بين اللونين الأبيض والأسود، مشقوق الصدر لأسفل البطن.

ويقدم مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ41 الفنان خالد الصاوي وأحمد داوود ودينا الشربيني، كما يعرض المهرجان أكثر من 150 فيلمًا من 63 دولة من مختلف دول العالم، وتم اختيار فيلم الافتتاح ليكون فيلم “الأيرلندي” للمخرج مارتن سكورسيزي.