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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تحدثت الفنانة الأردنية مي سليم، عن تجربة انفصالها عن زوجيها، وموقفها من الزواج للمرة الثالثة.
مي سليم، قالت خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر نجوم إف إم: “التجربة القاسية تترك أثرا بالتأكيد 80%، والزواج رزق والانفصال رزق، وكنت مُرزقة أني تزوجت في الأول وانفصلت في الأخر ورزقت بطفلة مبكرًا”.
وأضافت: “مش متخيلة رجل في حياتي خلاص، وربنا منحني علامة إن بنتي أهم حاجة في حياتي وبالتأكيد مش هناخذ كل حاجة واكتفي باللي ربنا منحه لك”.
وعن موقفها من الزواج للمرة الثالثة قالت: “ممكن يحصل زواج طبعا ولكن لو شفت حد بيراعي ربنا بجد وحقيقي، فيه ناس كثر يقولون لك أمور مزيفة والكذب يوصل لنهاية سريعة، وكلام الناس كان سخيفا ناحيتي وهذا ما أنصح به شقيقاتي، لأن تكرار الزواج غير جيد، وربنا سيكتب لك نصيبك ولا يكون عندك شغف زيادة باللي ربنا سيمنحه لك”.
يذكر أن مي سليم، انفصلت عن زوجها المصري الفنان وليد فواز، بعد أقل من شهر من حفل زفافهما وأثناء تواجدهما في شهر العسل ولم يكشف عن أسباب الإنفصال.
كانت هذه تفاصيل خبر مي سليم عن امكانية زواجها مرة أخرى: مش متخيلة رجل في حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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