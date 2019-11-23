سرقة منزل إيغي أزيليا .. وقيمة المسروقات بمئات آلاف الدولارت

متابعة بتجــــــــــرد: أفادت وكالة “رويترز”، إن منزل المغنية العالمية إيغي أزيليا في أتلانتا تعرّض للسرقة.

وأخبرت إيغي (29 عاماً) واسمها الحقيقي أميثيست كيلي الشرطة، أن لصاً سرق أشياء تشمل خواتم ألماس قيمتها 70 ألف دولار، وساعة ذهبية مرصعة بالألماس قيمتها 57 ألف دولار وخاتم خطبة من الألماس أيضاً.

وتتجاوز قيمة المسروقات الـ 366 ألف دولار.

وقالت إيغي أزيليا التي نشأت في أستراليا واشتهرت بعد انتقالها إلى الولايات المتحدة في سن السادسة عشرة للشرطة، إنها كانت بمفردها في قبو المنزل عندما سمعت وقع أقدام في غرفة الطعام بالطابق الثاني، لتكتشف بعدها اختفاء حقيبة “جويارد” زرقاء تحتفظ ‬‬فيها مع صديقها بلايبوي كارتي مغني الراب بجميع مقتنياتهما الثمينة.