نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 23 دقيقة مضت التعليقات على تامر حسني يُبدع وينفرد بخطوة استثنائية في تاريخ المسرح الغنائي مغلقة

متابعة بتجــــــــــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني حفلًا غنائيًا ضخمًا في الجامعة الأميركية، بحضور الآلاف من محبّيه في مصر.

تامر، صعد إلى المسرح على وقع موجات التصيف والهتافات باسمه من محبّيه الذين تخطى عددهم الآلاف واحتشدوا قبل ساعات من موعد الحفل رافعين صوره العملاقة ولافتات طبعت عليها أصدق عبارات الحبّ والتقدير.

وقدّم تامر حسني في الحفل مجموعة كبيرة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومه الأخير “عيش بشوقك”، فردّد الطلاب من مختلف المراحل العمرية معه الكلمات عن ظهر غيب.

تفاعل الجمهور مع تامر حسني تخطى كل التوقعات حيث هتف محبوه باسمه وسط موجات تصفيق حارّة رافقته منذ صعوده إلى المسرح وحتى مغادرته الحفل.

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تامر حسني شارك متابعيه بصور من السهرة، ونوّه في منشور عبر صفحاته على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى اعتماد تقنية الـ3D Mapping On Led Screens لأوّل مرّة في الشرق الأوسط خلال الحفل، وذلك بعد أن كان قد طوّر في شكل المسرح الغنائي العربي على مرّ السنوات الماضية.

وكتب تامر: “في حفلة الجامعه الأمريكيه أحب أشكر جمهور الحفله الراقي على روحهم وطاقتهم الرهيبه وعلى حالة الحب المتبادله بينا، عايز أقول من ١٥ سنه طورت المسرح المصري والعربي ودخلت الألعاب الناريه وشاشة ال led العملاقه وغيرت في رسمة المسرح الهندسيه وازاي الأغنيه تكون ليها لوحه إستعراضيه ودا طبعاً مجهود كبير من سنين وقدمت فيه شباب كانوا بيحلموا يكونوا مختلفين زي تامر يحيى أحمد عصام ووليد الحريري ووليد منصور وتامر فوزي النهارده هما عمالقة المسرح في الوطن العربي كله، وطبعاً وليد منصور بقى من أهم منتجين السينما ولما كل المطربين الكبار مشيوا على النهج دا واستعانوا بكل العناصر اللي قدمتها حسيت إني كنت صح ودلوقتي واجب عليا أقدم حاجه أجدد لينا كلنا كفنانين وللصناعه بشكل عام وهي تقنية ال3D mapping on Led screens على يد عباقرة بجد هما وليد الحريري وتامر فوزي”.

وتابع: “النهارده أول مره في تاريخ مصر اقدم للصناعه ال3D mapping. شكراً للمهندسين اللي إتحدوا نفسهم وليد الحريري وتامر فوزي شكراً أستاذ عماد نبيل والمهندس أحمد عبد القادر، شكراً للأستاذ منعم التصوير الفوتوغرافي ومحمد حامد مديري تصوير الڤيديو. شكراً للمهندس المبدع أحمد عصام اللي شرفنا في ختام البطوله الأفريقيه واللي دايماً مشرفنا شكراً شباب الجامعه الامريكيه وإتحاد الطلاب اللي حضروا واللي نظموا بالشكل الراقي دا وشكراً ضيوفنا الكرام في الحفل من خارج الجامعه وشكرا لشركة أوكتا لاصحابها سعيد وشاذلي على التنظيم الرائع للحفل”.

تجدر الإشارة إلى أن جمهور تامر حسني يترقب طرح فيلمه الجديد “الفلوس” قريبًا، ويشارك في بطولته أيضًا كل من زينة وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد وعلي ربيع وويزو، وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.