ريهام سعيد تستغل حمو بيكا لاستفزاز محمد رمضان.. ماذا فعلت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن أزمة الإعلامية المصرية ريهام سعيد مع الفنان المصري محمد رمضان ستعود من جديد على الساحة الفنية بعد سخريتها من صوته عبر حسابها الشخصي في إنستغرام؛ الأمر الذي عرضها لهجوم عنيف من الجمهور، مؤكدين أنها لم تنس الخلاف الشخصي القديم بينهما.

ونشرت ريهام فيديو عبر حسابها الشخصي في إنستغرام للفنان الشعبي حمو بيكا، وعلقت قائلة "موقف نقابة الموسيقيين غريب وعجيب، أكيد صوته أحسن من محمد رمضان أكيد".

التدوينة أثارت غضب جمهور محمد رمضان، واصفين إياها بألفاظ خادشة للحياء وأخرى بـ"عدوة النجاح"، فيما كثرة الهجوم على ريهام أجبرتها على تبرير موقفها لترد على أحد المتابعين "الموضوع مش محمد في ذاته ده نجم وحبيبي، بس اللي بيحصل ده في خيار وفاقوس".

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ويعود سبب خلاف ريهام سعيد ومحمد رمضان، حينما صرحت ريهام في أحد اللقاءات التلفزيونية، أن رمضان استغلها أثناء تقديم برنامجها للظهور في الأعمال الخيرية عبر برنامجها، والنزول معها للمناطق الفقيرة لعمل الخير، ثم حينما تم وقف برنامجها، وأرادت العودة بقوة فاختارت عمل حلقة مع رمضان كي تعود لمشاهديها بقوة.

واستكملت: "طلبت من القناة والإنتاج الاتفاق معه، حتى لا أتسبب في أي حرج له، وكلموه وحدد لهم موعدًا لمقابلته في المسرح عقب المسرحية التي يقدمها، وذهبت مع فريق العمل للتصوير، وفي تمام الساعة الواحدة صباحًا عقب انتهاء العرض، وجدنا شخصًا يخبرنا بأن رمضان يطلب تأجيل التصوير للغد، وعدت لبيتي وأنا أفكر في أنني لست مذيعة صغيرة حتى يحدث معي ذلك، لكن حاولت أن ألتمس له العذر، وعدت مرة ثانية للمسرح بعد أن تحدثت هاتفيًا مع شقيقه ومدير أعماله محمود رمضان، وللتأكد إذا كان رمضان يريد إجراء اللقاء أم لا، وأكد لي أنّ اللقاء سيتم في اليوم التالي".

وأردفت: "ذهبت وفي الواحدة صباحًا جاءنا شخص يطلب تأجيل التصوير لليوم التالي، لأن رمضان معزوم على العشاء، وفي اليوم الثالث قررت عدم الذهاب حتى لو لن أعمل بعدها، وسأموت جوعًا، لا أريد هذا اللقاء، ولا أريد مقابلة رمضان في أي مكان، لكن أرسلت فريق البرنامج، ليعتذر أيضًا للمرة الثالثة".