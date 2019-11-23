ألين وطفا تُلمح لجنس مولودها.. هل ستتوقف عن تقديم برنامجها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تبدع الإعلامية وخبيرة الموضة ألين وطفا في تقديم برنامج "همسة" الذي يتناول مختلف المواضيع المتعلقة بالصحة والجمال والموضة وكل ما يتعلق بالـ"لايف ستايل" الصحي ليقدم للمشاهد معلومات مفيدة وغنية بأسلوب وقالب بسيط.

وتعيش وطفا أجمل لحظات في حياتها، فهي في شهرها السابع بانتظار مولودها الأول الذي من شبه المؤكد أنها ستكون طفلة ستختار اسمها وفق اللائحة التي عرضها عليها "الفانز".

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه سبق الكشف عن حمل ألين وطفا بطريقة غير مقصودة خلال الاحتفال بعيد ميلادها، حيث نشرت النجمة سيرين عبد النور صورة على كعكة عيد ميلاد ألين ببطن منفوخ تؤكد حملها.

وهذا ما دفع ألين وطفا التي أخفت خبر حملها لأشهر طويلة إلى الكشف عن هذا الأمر بعد اقتراب موعد ولادتها، وبدا هذا الأمر واضحًا من خلال بطنها البارز الذي ظهر جليًا من خلال الصورة التي نشرتها عبر إنستغرام وأعلنت خلالها أنها أخفت السر لفترة طويلة ولم يعد بالإمكان إخفاؤه أكثر، لافتة إلى أنه سيأتي طفل صغير قريبًا وهي تتحرق شوقًا لصغيرها الذي سيملأ حياتها فرحًا، مؤكدة في الوقت ذاته أنها ستكشف عن جنس مولودها قريبًا جدًا، وستترك الأمر مفاجأة.

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إلا أن الإعلامية ألين وطفا قد كشفت خلال حديثها مع موقع " فوشيا" سعادتها بإنجاب طفلة، وتشوقها لمرور الأيام سريعًا ورؤيتها بين يديها.

كما أكدت ألين وطفا أن فترة الأمومة لن تقف عائقًا أمام إكمال تقديم برنامج "همسة"؛ إذ انتهت من تصوير كامل حلقاته؛ ما يسمح لها بالاهتمام بمولودها الأول من دون أن يؤثر ذلك على عملها.

وتجدر الإشارة إلى أن الإعلامية ألين وطفا قد ارتبطت برجل الأعمال اللبناني خالد المولى بعد علاقة حب عاصفة امتدت لنحو 4 سنوات تكللت بالارتباط في حفل حضره عدد من النجوم المقربين من ألين أبرزهم الفنانة نجوى كرم، الفنانة سيرين عبد النور، عارضة الأزياء دانييلا رحمة والممثلة ستيفاني صليبا.

وقد توجت وطفا ليلتها بفستان ملكي من تصميم المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، في حين اهتم بإطلالتها كل من أندري غوريجيان "مصفف الشعر" ولينا ابراهيم "مكياج".