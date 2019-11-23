تامر حسني يكشف عن بطلة فيلمه الجديد "مش أنا".. من هي؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر الفنان المصري تامر حسني أن يحسم الجدل حول بطلة فيلمه الجديد "مش أنا"، بعد أن ترددت الكثير من الأقاويل حول اختياره للفنانة مي عز الدين لكي تكون هي البطلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققاه في الأجزاء الثلاثة لفيلم "عمر وسلمى"، موضحًا أن الاختيار وقع على الفنانة المصرية حلا شيحة.

جاء ذلك خلال إعلانه عبر تطبيق "الاستوري" التابع لحسابه الرسمي في إنستغرام"، قائلًا:" النجمة حلا شيحة بطلة فيلمي بعنوان "مش أنا" نورتيني يا حلا".

وكانت الفنانة حلا شيحة حرصت على حضور الحفل الذي أقامه النجم تامر حسنى، مساء أمس الجمعة في الجامعة الأمريكية.

وكانت التكهنات في بداية الأمر تدور حول أن الفنانة السعودية أسيل عمران، هي التي ستشاركه بطولة فيلمه الجديد "مش أنا"، نظرًا لأنه سبق ووعدها بأنْ يشاركها تجربة فنية جديدة، وتحديدًا بعد نجاح تجربتهما الأولى بفيديو كليب "ناسيني ليه".

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وكانت الفنانة المصرية، أعلنت خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الأخير، أنها تستعد للعودة للسينما وستكون مفاجأة لجمهورها، رافضةً الإفصاح عن التفاصيل الخاصة بالعمل في الوقت الحالي.

وعن أقرب الأفلام لقلبها، قالت إن فيلم "أحلام هند وكاميليا" تعشقه وتحب شخصية الفنانة نجلاء فتحي فيه كامرأة مصرية تساعد أسرتها البسيطة، متمنيةً أن تقدّم في يوم من الأيام شخصيةً على غرار هذه الشخصية.

وتمنّت حلا شيحة أن تقدّم فيلمًا تقدّم فيه شخصية "مامي" ولديها أبناء في هذا الزمن، وذلك عندما أكّدت أن فيلم "إمبراطورية ميم" للفنانة المصرية فاتن حمامة من أقرب الأفلام لقلبها باعتباره من الأفلام الكلاسيكية.

وقالت إن فيلم "الكيت كات" للفنان محمود عبدالعزيز من أفضل الأفلام، حيث قدّم الفنان الراحل شخصية صعبة للغاية كشخص "كفيف".