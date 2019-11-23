توبا بويوكستون تحتفل بيوم الطفل العالمي مع توأمها









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: احتفلت الممثلة التركية توبا بيوكوستن بيوم الطفل العالمي على مواقع التواصل الاجتماعي، بفيديو جمعها بابنتيها التوأم مايا وتوبار. وأرفقته بتعليقٍ كتبت فيه: "نريد كل الحقوق لكل طفل، ونصر على حق العيش وحق التعليم المجاني وحق تناول الطعام النظيف وحق الحصول على المياه النظيفة".

وفيما تفاعل محبو النجمة مع إطلالة ابنتيها، اتفق معظم المعلقين على أنهما ورثتا ملامح والدتهما توبا، وهو الرأي الذي غلب على من افترضوا شبههما بوالدهما الممثل أونور صايلاك. علماً أن صحيفة Haber Turk التركية أن الفيديو لاقى انتشاراً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي وتم تداوله بكثرة مُحققاً انتشاراً واسعاً ونسبة مشاهدة عالية.

