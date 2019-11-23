شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. محمود عبد المغنى ومنة فضالي من كواليس تصوير "رحيل زهرة " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل أبطال مسلسل "رحيل زهرة " تصوير مشاهدهم في الديكورات الخاصة بالعمل وننشر صورة من داخل الكواليس تجمع بين محمود عبد المغنى ومنة فضالي للمخرج حسنى صالح وإنتاج شركة سينرجى، وظهر الثنائي بشخصيتهم فى العمل وهى الصعيدى خلال الاحداث.

"رحيل زهره – جوارح الغربان" عمل صعيدي من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الانسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

ويعد المسلسل استكمالاً لأدوارمنة فضالي الصعيدية التي قدمتها فى الفترة الأخيرة اذ ظهرت بدور صعيدية في مسلسل "سلسال الدم" بأجزائه الخمسة التي تم عرضها من عام 2013 حتى 2018، كما قدمت هذه النوعية من الأدوار في الجزء الثاني من مسلسل "أفراح ابليس" الذي انتهت من تصويره العام الماضي وجارى تحديد موعد عرضه.



