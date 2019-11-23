شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحه بطلة فيلم تامر حسنى الجديد " مش أنا ".. والتصوير خلال أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت الفنانة حلا شيحة على الانضمام لفيلم "مش أنا " للنجم تامر حسنى، حيث تقدم دور البطولة النسائية فى العمل، الذي تقوم على انتاجه شركة سينرجى، من إخراج سارة وفيق، وقصة وتأليف تامر حسنى.

ويعقد تامرحسنى جلسات عمل مكثفة حالياً مع المخرجة سارة وفيق، للوقوف على التفاصيل النهائية للفيلم، واختيار مواقع التصويروالملابس والديكورات، للبدء في التصوير خلال اسبوعين حسبما أكد مصدر مقرب من الفيلم لـ ”الخليج 365” .

يشار إلى أن حلا شيحة قدمت أخر أعمالها مسلسل "زلزال" مع النجم محمد رمضان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صيام، ماجد المصرى، هنادى مهنى، مصطفى منصور، محمود حجازى، وعدد كبيرمن النجوم، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج ابراهيم فخر، وانتاج سينرجى .

كما ينتظر تامر حسني طرح فيلمه الجديد " الفلوس" والتى يشارك فى بطولته خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، وعدد من الفنانين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم النجم أحمد السقا، مى عز الدين، على ربيع، ويزو، وآخرون، الفيلم من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.