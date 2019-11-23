شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. تامر حسنى يطور صناعة المسرح بتقنية الـ 3D Mapping والان مع تفاصيل الخبر
وأشار حسنى إلى أنه طور المسرح المصرى والعربى منذ 15 عاماً وأدخل الألعاب النارية و"شاشة الليد العملاقه"، موضحاً أنه أظهر رسومات المسرح الهندسية لكى تكون الأغنية لوحة استعراضية مبهرة، لافتاً إلى أن ذلك يرجع لمجهود كبير منذ سنوات، قدم من خلالها شباب مختلفين ولديهم طموح كبير فى تطوير الأغنية مثل تامر يحيى وأحمد عصام ووليد الحريري ووليد منصور أشهر منظم حفلات فى مصر، وأوضح حسنى، منذ أن قدم هؤلاء كل التطوير فى أغانى اللايف ، بدأ أغلب المطربين الكبار اتخاذ نهج الشاشات والألعاب النارية واستعانوا بكل العناصر اللي قدمتها واكتشفتها منذ أن بدأت غناء الحفلات، مشيرا إلى أن ذلك كان في وقته الصحيح، لافتاً إلى أنه يقدم حاليا نوع جديد وتقنية جديدة لصناعة الأغنية بوجه عام وحفلات اللايف تحديداً وهي تقنية الـ D3 mapping on Led screens على يد عباقرة وهما وليد الحريري و تامر فوزة، واليوم أول مره في تاريخ مصر أقدم للصناعه الـ 3d mapping.
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