شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل الفنانين لمحمد هنيدى بعد إجرائه عملية جراحية فى فكيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن أعلن الفنان الكوميدى محمد هنيدي إجراء عملية جراحية فى فكيه، بأحد المراكز الصحية بالمهندسين، واستغرقت العملية أكثر من 5 ساعات، تمنى عدد كبير من الفنانين ومحبيه وجمهوره الشفاء العاجل له.



محمد هنيدى

وقال الفنان بيومى فؤاد "ألف سلامة عليك يا حبيبى ربنا يطمنا عليك"، بينما وجهت الفنانة فاطمة الكاشف رسالة له قائلة: "ألف حمد لله على السلامة وربنا يحفظك بخير وصحة وسعادة يارب العالمين"، أما الفنانة عارفة عبد الرسول فقالت فى فيس بوك "حمد الله ع السلامة".



بيومى فؤاد

ومن المقرر أن يستأنف هنيدى بعد عودته للقاهرة استعداداته لتصوير فيلمه "كينج سايز"، حيث يعقد جلسات عمل استعداداً للإعلان عن الأبطال المشاركين فى الفيلم، وتحديد موعد انطلاق التصوير بعد الاطمئنان على صحته، وصور هنيدى يوما واحد، ونشر التيزر الدعائى للفيلم، وبسبب انشغاله بتقديم عرضه المسرحى "3 أيام فى الساحل" بالسعودية، تم تأجيل التصوير لعرض المسرحية فى موسم الرياض.



فاطمة الكاشف

من ناحية أخرى شارك هنيدى فى موسم الرياض من خلال مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، للمخرج مجدى الهوارى وشارك فيه عدد من النجوم وهم مها أبو عوف وبيومى فؤاد وأحمد فتحى ومحمد ثروت وندا موسى.