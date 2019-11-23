شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يتابع مراحل التصوير في كواليس فيلمه "العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم أحمد السقا، صورة من كواليس تصوير فيلمه الجديد "العنكبوت" عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، ويظهر السقا وهويباشر عملية التصويروالكاميرات مع فريق العمل.

وفي سياق متصل، أوشك السقا على الانتهاء من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العنكبوت"، الذى يعود من خلاله للسينما بعد غياب 3 أعوام، منذ أن قدم فيلم " هروب اضطرارى"، ويتبقى 3 أسابيع كاملة من تصوير " العنبكوت "، حيث يصور الفترة المقبلة عدة مشاهد فى مدينة سفاجا لمدة 3 أيام، ليعود بعدها لاستكمال الفيلم فى القاهرة.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافرالعابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، مع مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون كضيوف شرف في الفيلم.