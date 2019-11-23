شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فوضى وخناقات فى حفل حمو بيكا بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصحف الأردنية تقارير حول حفل مغنى المهرجانات حمو بيكا فى الأردن أمس الجمعة، ورصدت حالة من الفوضى والاشتباكات بين الحضور فى الحفل.

حمو بيكا الممنوع من إقامة الحفلات فى مصر بقرار من نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، يحيى العديد من الحفلات خارج القطر المصرى خاصة بالدول العربية، وتشهد حفلاته إقبالا جماهيريا كبيرا رغم المحتوى الذى يقدمه ويصنفه فنانون على أنه إسفاف وابتذال.

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ونقلت الصحف الأردنية تصريحات لنقيب الفنانين الأردنيين، حسين الخطيب، عن تعهد "حمو بيكا"، بتجنب "الإسفاف" خلال حفله، وقال الخطيب إن ممثلا عن "حمو بيكا"، وقع على تعهد، قبل أيام من إقامة الحفل بـ"الابتعاد عن الإسفاف"، خلال حفله فى عمّان.

وأوضح أن النقابة طالبت أيضا بـ"التزام كلمات أغانى حمو بيكا بمنظومة القيم"، وحول منعه من الغناء فى بلده مصر ذكر الخطيب، أن نقابة المهن الموسيقية فى مصر، لم ترسل لنقابة الفنانين الأردنيين أى طلب حول الأمر.