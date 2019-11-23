شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والإعلام يجتمعون فى حفل زفاف بأحد فنادق القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع عدد من نجوم الفن والإعلام فى حفل زفاف محمد يوسف زكى على الأنسة ندى الوحش، بحضور عضو مجلس الشعب محمد المسعود، ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ياسر رزق.

وكان ضمن الحضور الفنانة هبة مختار والإعلامى طارق علام والفنان عادل الفار والفنان على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ونادر أبو الليف، وكابتن هشام حنفى وأحمد الحصرى، والفنان شريف باهر والفنان منعم جوهر وأحمد جوهر، وفرقة ثلاثى ضوضاء المسرح.

Advertisements

وأحيا الحفل المطرب حمادة هلال ومصطفى حجاج والراقصة دينا بأحد فنادق القاهرة.