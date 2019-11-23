شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والإعلام يجتمعون فى حفل زفاف بأحد فنادق القاهرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع عدد من نجوم الفن والإعلام فى حفل زفاف محمد يوسف زكى على الأنسة ندى الوحش، بحضور عضو مجلس الشعب محمد المسعود، ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم ياسر رزق.
وكان ضمن الحضور الفنانة هبة مختار والإعلامى طارق علام والفنان عادل الفار والفنان على ربيع ومحمد عبد الرحمن "توتا"، ونادر أبو الليف، وكابتن هشام حنفى وأحمد الحصرى، والفنان شريف باهر والفنان منعم جوهر وأحمد جوهر، وفرقة ثلاثى ضوضاء المسرح.
كانت هذه تفاصيل خبر نجوم الفن والإعلام يجتمعون فى حفل زفاف بأحد فنادق القاهرة.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.