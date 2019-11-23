شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية بمهرجان القاهرة السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مهرجان القاهرة السينمائى، فى التاسعة من مساء اليوم السبت، حفل توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، وذلك قبل عرض الفيلم الفلسطينى "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، فى المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

المبادرة التى انطلقت لأول مرة خلال الدورة 41، تقام بشراكة بين مركز السينما العربية ومنظمة (ترويج السينما الأوروبية European Film Promotion).

كان قد أعلن مؤخرا عن الأفلام الثلاثة التى رشحها للجوائز 42 ناقدًا من 13 دولة، من بين 24 فيلمًا من مختلف الدول الأوروبية عبر موقع Festival Scope، ومن المقرر أن يعرض اثنان منها ضمن قسم البانوراما الدولية، هما الإسبانى "بونويل فى متاهة السلاحف" إخراج سلفادور سيمو، والمقدونى "الإله موجود واسمه بترونيا"، إخراج تيونا ستروغر ميتيفسكا، بالإضافة إلى الفيلم البولندى "جسد المسيح" إخراج يان كوماسا.