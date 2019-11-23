محمود عبدالمغني بدور صعيدي في مسلسل "رحيل زهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يواصل الفنان محمود عبدالمغني، تصوير دوره في مسلسل "رحيل زهرة" الذي يجسد خلاله شخصية صعيدية تدعى"حجاج"، والعمل من إنتاج سينرجي والجابري.

ونشرت منة فضالي صورة تجمعها مع عبد المغني، من الكواليس عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلقت : "زهرة وحجاج، مسلسل رحيل زهرة، إخراج الأستاذ حسني صالح، إنتاج سينرجي أستاذ تامر مرسي والجابري".

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"رحيل زهرة" يتناول قضية من قضايا الصعيد المهمة، ويمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي.

المسلسل بطولة حنان مطاوع، وعمرو عبدالجليل، محمود عبدالمغني، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد رياض، ومنة فضالي، ومن إخراج حسني صالح.