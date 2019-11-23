أحمد السقا يكشف عن صورة جديدة من كواليس "العنكبوت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أحمد السقا، عن صورة جديدة من كواليس فيلمه السينمائي الجديد"العنكبوت"، المقرر طرحه في إجازة منتصف العام.

ونشر السقا، الصورة عبر حسابه على "إنستجرام"، ويظهر في الصورة متابعته للمشاهد التي قام بتصويرها، مرتديًا ملابس الشخصية التي يقدمها في الفيلم.

فيلم"العنكبوت"بطولة أحمد السقا، ومنى زكي، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وزكي فطين عبدالوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.