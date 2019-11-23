محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: حرص الفنان أكرم حسني، على دعم الفنان محمد هنيدي، عقب إجراء الأخير عملية جراحية بأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين. وكتب حسني، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "ألف حمد الله على سلامتك يا صديقي.. ربنا يكتبلك الشفاء العاجل إن شاء الله". يذكر أن، هنيدي، أجرى عملية جراحية منذ 3 أيام، وظل في غرفة العمليات لمدة 5 ساعات متواصلة، ويواصل حاليًا مرحلة الشفاء من العملية بعد نجاحها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إجرائه عملية جراحية.. أكرم حسني يوجه رسالة لـ"هنيدي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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