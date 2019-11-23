"سلامة قلبك".. هكذا دعم نجوم الفن هنيدي بعد إجرائه لعملية جراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تفاعل نجوم الفن، عبر حساباتهم على السوشيال ميديا، مع إعلان الفنان محمد هنيدي، عن إجرائه لعملية جراحية منذ أيام بأحد المستشفيات بمنطقة المهندسين بالقاهرة، وطمأن جمهوره على صحته عبر حساباته الشخصية.

ونرصد لكم تعليقات ودعم الفنانين لهنيدي عقب خروجه من العملية، في التقرير التالي:

بيومي فؤاد

حرص الفنان بيومي فؤاد، على دعم هنيدي، وعلق على"إنستجرام" قائلاً: "ألف سلامة عليك يا حبيبي.. ربنا يطمنا عليك".

خالد سليم

بينما حرص الفنان خالد سليم على دعم هنيدي، وعلق على"إنستجرام"، قائلاً: "ألف سلامة حبيبي.. يا رب خير".

إيمان العاصي

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وعلقت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها على"إنستجرام" قائلة: "حمد الله على سلامتك".

نداء شرارة

وعلقت المطربة نداء شرارة، عبر حسابها على"إنستجرام" قائلة :"سلامة قلبك".

مي سليم

فيما علقت الفنانة مي سليم، عبر "إنستجرام"، قائلة: "ألف سلامة عليك".

كريم عفيفي

وعلق الفنان كريم عفيفي، عبر"إنستجرام"، قائلاً: "ألف سلامة عليك وحمدالله ع السلامة".